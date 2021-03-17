РИАМО - 17 мар. Удаленный режим работы после отмены ограничений по коронавирусу сохранился для 10-15% сотрудников столичных компаний, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Порядка 10-15%, не больше, сейчас сохраняют режим удаленной работы. <...> В основном все перешли на обычный режим работы», - сказал Ефимов в ходе международного онлайн-форума «Covid-19 и экономика: города перед лицом новых глобальных вызовов».

Он отметил, что всего на удаленке продолжают работать около 700-900 тыс. человек.

Ранее заммэра сообщал, что уровень безработицы в мегаполисе составляет менее 1%, а общая занятость в городе - 7,3-7,4 млн человек.

Как вернуться в офис после удаленки без стресса>>