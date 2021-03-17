РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 мар. Жители подмосковного Подольска могут с 1 апреля начать записывать детей в первый класс школ на закрепленной территории, в другие учебные заведения только с 6 июля, сообщается в группе «МБУ Городского округа Подольск «МФЦ» в соцсети «ВКонтакте».

«Запись детей в первый класс начнется 1 апреля. Раньше записать ребенка школу можно было, начиная с 1 февраля, но в 2020 году утверждены новые правила. Для детей с прикрепленной территории или преимущественным правом зачисления запись начинается 1 апреля, завершается 30 июня. Преимущественное право на зачисление есть у братьев и сестер, тех детей, что уже учатся в этой школе и живут вместе», - говорится в сообщении.

Если ребенок живет не на закрепленной территории, прием заявлений начинается 6 июля. Зачисление возможно только при наличии свободных мест и не позднее 5 сентября. Приказы о зачислении издаются в течение трех рабочих дней после завершения приема всех заявлений.

Если нет мест, ребенка помогут устроить в другую школу. Бланки заявлений для зачисления должны быть размещены на сайте школы. К началу учебного года ребенку должно быть не меньше 6,5 и не больше 8 лет.