РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 мар. Почти трехкилометровая пробка образовалась на проспекте Юных Ленинцев в Подольске в среду днем, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

По данным сервиса, на 11:20 на проспекте Юных Ленинцев образовалась почти трехкилометровая пробка. Движение затруднено от съезда с Гаражного проезда до поворота на Быковскую улицу. Помимо этого, пробка образовалась и по другой полосе, в сторону центра.

Также затрудненное движение отмечается на улицах Кирова, Большой Серпуховской, Высотной, Пионерской, Индустриальной, проспекте Ленина, на трассе А-107 и других участках.