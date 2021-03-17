РИАМО - 17 мар. Отборочный этап регионального чемпионата по популяризации рабочих профессий WorldSkills Russia завершился в подмосковном Реутове, были определены лучшие в семи номинациях, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа Реутов, секретаря местной организации партии «Единая Россия» Станислава Каторова.

«Среди компетенций WorldSkills Russia, которые были представлены в этом году в Реутове, значились «токарные работы на станках с ЧПУ», «промышленная робототехника», «лазерные технологии», «звукорежиссура» и другие. На другой площадке в колледже «Энергия» в Старой Купавне прошли соревнования по интернет-маркетингу и правоохранительной деятельности», - сообщается в пресс-релизе.

От Московской области для участия в соревнованиях было подано свыше 4 тысяч заявок. В третий этап прошли около 100 участников, лучшие из них встретятся в полуфинале. Более 50 экспертов оценивали работу конкурсантов.

Среди юных мастеров были как опытные участники, так и новички, например, Ксения Краснова из Люберец представила свой город в компетенции «лазерные технологии». Ей предстояло в специальной программе сделать эскиз гравировки, которую нанесут на изделие из дерева, пластика или металла с помощью лазерного станка.

WorldSkills – международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение их статуса и развитие стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. Россия присоединилась к движению в 2012 году.