РИАМО - 17 мар. В столице от Covid-19 вылечились еще 1595 пациентов, с начала пандемии после коронавирусной инфекции выздоровели 924 494 человек, сообщает оперштаб Москвы.

«В Москве выявлен 1201 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 687 человек», – говорится в сообщении.

53 пациента с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на Covid-19 за сутки в городе скончались.

На текущий момент кампания по вакцинации от коронавируса в мегаполисе продолжается. Прививку делают в поликлиниках или выездных пунктах, для вакцинации при себе нужно иметь паспорт и полис ОМС.

С начала пандемии в Москве выявили 1 004 481 случай заболевания коронавирусной инфекцией.

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17 МАРТА

- За сутки в России зарегистрировали 8 998 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 436 больных. В Москве - 1201.

- В Общественной палате предложили создать новую категорию льготных граждан — «ликвидаторы пандемии коронавируса». Указанные категории граждан могли бы иметь определенные преференции.