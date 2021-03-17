РИАМО - 17 мар. Согласно данным опроса ВЦИОМ, немало россиян хотят отменить мораторий на смертную казнь, ужесточить наказание за коррупцию, отменить пенсионную реформу и ЕГЭ, а также уменьшить налоги, передает РИА Новости.

«По данным исследования, если бы опрошенные граждане были на месте советника президента, то из всех правил и законов современной России они посоветовали бы отменить пенсионную реформу и вернуть прежний пенсионный возраст (14%), уменьшить налоги и изменить налоговую систему (6%), поменять конституцию и вернуть предыдущую ее версию (3%), отменить мораторий на смертную казнь (2%)», — говорится в сообщении.

Затруднились ответить 63% опрошенных. Из тех, кто дал ответ, 53% отменили бы другие законы или правила.

По тем законам, которые нужно принять, россияне отметили другие проблемы. Около 7% считают, что нужно принять законы, ужесточающие наказание за взяточничество, 6% — законы для развития страны, 5% — отменяющие ЕГЭ и 2% — закон о домашнем насилии.

Затруднились ответить 54%, а другое назвали 36% из числа тех, кто ответил.