РИАМО - 17 мар. Жителей столицы, которые хотят работать удаленно, в январе-феврале 2021 года стало почти в пять раз больше, чем за аналогичный период 2020 года, зарплата у удаленных и офисных сотрудников почти не отличается, пишет «Российская газета».

«По данным департамента труда и соцзащиты населения, бывшие белые воротнички активно занялись поиском дистанционной работы. Количество таких соискателей за январь-февраль 2021 года возросло почти в пять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Интересуют ищущих, прежде всего, вакансии в сфере IT, рекрутмента, маркетинга, рекламы, дизайна и онлайн-торговли», — говорится в материале.

В удаленной работе также заинтересованы операторы колл-центра, экономисты и бухгалтеры.

Кроме того, выросло и число предложений удаленной работы. В Москве за 2 месяца количество таких вакансий увеличилось в 2,5 раза.

Коммерческий директор сервиса «Работа.ру» Владимир Корицкий отметил, что зарплаты у тех, кто работает из офиса, и тех, кто работает из дома, почти не отличаются. Удаленные сотрудники также могут претендовать на высокую зарплату. Так, для менеджера по продажам косметологического оборудования предлагается зарплата в 300 тыс. руб.

«Главное преимущество кандидата на удаленную должность - наличие у него конкретных навыков, опыта и умения самостоятельно организовать свой рабочий день, не отлынивая от работы», — подчеркнул Корицкий.

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что уровень безработицы в Москве составляет меньше 1%.

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