РИАМО - 17 мар. Полицейские задержали 23-летнего мужчину по подозрению в краже у спящего пассажира электрички Москва – Ипподром (Раменское) мобильного телефона и цепочки с крестиком, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по ЦФО.

В дежурную часть на железнодорожной станции Люберцы обратился 53-летний житель Раменского. Он сообщил, что в электропоезде сообщением Москва – Ипподром он уснул, а проснувшись, понял, что его обокрали. У мужчины похитили сотовый телефон и сняли с шеи цепочку с крестом. На момент написания заявления он также узнал о списании с его счета 8 тыс. рублей.

«Транспортные полицейские провели комплекс оперативно-разыскных мероприятий, благодаря которым уже спустя несколько часов в дежурную часть был доставлен подозреваемый. Им оказался 23-летний житель одного из соседних государств, временно проживающий в Раменском», — говорится в сообщении.

Злоумышленник признался в краже. Он отметил, что не планировал преступление заранее, просто увидел в вагоне крепко спящего пассажира и решился на кражу. Затем через мобильный банк мужчина обналичил деньги и продал телефон в скупку. После этого он поехал в Москву, где в ломбарде обменял ювелирные изделия на тысячу рублей.

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная из одежды, сумки или другой ручной клади) и части 3 статьи 158 УК РФ (кража с банковского счета).