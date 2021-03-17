РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 мар. Встреча дольщиков долгостроя ЖК «Симферопольский» в Подольске с представителями Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства Московской области состоится в среду, ранее ее переносили на 19 марта, сообщается в группе «Комитет по строительству и архитектуре» в соцсети «ВКонтакте».

«Вниманию граждан-участников долевого строительства ЖК «Симферопольский» встреча состоится в среду, 17 марта, в 18:00. По инициативе руководителей Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства Московской области запланированная встреча пройдет в здании администрации округа по адресу: улица Кирова, 4», - говорится в сообщении.

Ранее в группе сообщалось, что данную встречу переносили на 19 марта.