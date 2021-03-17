РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 мар. В подмосковном Подольске 3 апреля пройдет первый забег участников международного движения parkrun, приглашают всех желающих, сообщается в группе «parkrun парк Талалихина Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«У нас отличные новости! В субботу, 3 апреля, в 9:00 в парке состоится первый parkrun в парке Виктора Талалихина. На старте будут одинаково рады всем – бегунам, ходокам, людям любого возраста и уровня физической подготовки. Здесь главное ваше желание активно встретить утро субботы в компании единомышленников. До встречи в парке!» - говорится в сообщении.

Трасса пройдет в два круга по асфальту внутри парка. Старт и финиш находятся рядом с воротами главного входа в парк у памятника Талалихину. Parkrun парк Талалихина еще не начал отсчет своей официальной истории, но при регистрации его уже можно указать в профиле как домашний.

В дальнейшем бесплатные забеги на 5 километров в парке имени Талалихина станут еженедельными. Для участия необходимо один раз зарегистрироваться на сайте и распечатать личную карточку. Дальше останется только завести будильник на утро субботы и вовремя прийти на стартовую линию.

Parkrun - международное движение. Участников объединяют общие идеи, в том числе организовать пробежки единомышленникам. Можно приходить с детьми, домашними любимцами; идти пешком с палками или бежать с детской коляской; в parkrun также участвуют люди с ограниченными возможностями. Единственное требование к участнику - наличие распечатанного parkrun ID.

Чтобы получить parkrun ID, достаточно один раз зарегистрироваться на сайте, а затем напечатать штрих-код и брать его с собой на каждый parkrun. Можно сделать несколько экземпляров про запас и положить их в кошелек, под крышку чехла телефона, в любимые беговые кроссовки и так далее. С распечатанным ID можно принять участие в каждом из существующих сегодня паркранов вне зависимости от сканирующего оборудования, которое используется конкретной командой парка. Бумажный ID сможет прочитать любой сканер, с экрана телефона это нельзя гарантировать, значит, пробежка не сможет быть засчитана, а результат не попадет в итоговый протокол.