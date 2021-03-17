РИАМО - 17 мар. В Москве за минувшие сутки зафиксировали 1201 новый случай коронавирусной инфекции, с начала пандемии в городе выявили 1 004 481 случай заболевания, сообщает оперштаб столицы.

Москвичам напомнили, что при любых симптомах простуды следует оставаться дома и вызвать врача.

В столице продолжается кампания по вакцинации от Covid-19. Сделать прививку можно в поликлиниках или выездных пунктах. С собой на вакцинацию следует взять паспорт и полис ОМС.

За сутки во всех регионах РФ подтвердили 8998 новых случаев Covid-19, умерли 427 пациентов, врачи вылечили 10 755 человек.

Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 4 418 436 случаев коронавирусной инфекции, скончались 93 364 заболевших, выздоровели 4 024 975 пациентов.

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Текстовая трансляция

17 МАРТА

- За сутки в России зарегистрировали 8 998 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 436 больных. В Москве - 1201.

- В Общественной палате предложили создать новую категорию льготных граждан — «ликвидаторы пандемии коронавируса». Указанные категории граждан могли бы иметь определенные преференции.