РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 17 мар. Сотрудники ОГИБДД МУ МВД России «Щелковское» провели на улицах города информационно-профилактическую акцию «Будь заметнее на дороге!», сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

«В ходе акции полицейские напомнили пешеходам о необходимости соблюдать правила дорожного движения, ведь проезжая часть является местом повышенной опасности, где необходимо быть максимально внимательным и осторожным», - говорится в сообщении.

Граждан проинформировали о важности использования световозвращающих элементов на одежде в темное время суток или в условиях плохой видимости для предотвращения дорожно-транспортных происшествий. Каждому участнику акции были вручены информационные памятки.