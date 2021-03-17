РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 мар. В Подольске максимальная толщина льда на реке Пахре в среду составила 46 сантиметров, замер проводили в рамках месячника «Тонкий лед», сообщается в группе «Подольское ТУ ГКУ Московской области «Мособлпожспас» в соцсети «ВКонтакте».

В Подмосковье продолжается социально-профилактическая акция «Тонкий лед», проводимая спасательными формированиями противопожарно-спасательной службы Московской области. В среду дежурными сменами спасателей в акваториях рек Пахра и Гнилуша не выявлено ни одного человека.

«В местах промера толщины льда на Пахре вдоль линии Подольска максимальная величина ледяного наста составила 46 сантиметров. В узкостях Гнилуши, в районе деревень Образцово и Житнево, где ледяной наст сплошь и рядом заменили полыньи, толщина льда – величина условная и далеко небезопасная», - говорится в сообщении.

Происшествий или несчастных случаев в районах выезда спасательных формирований Подольского территориального управления не выявлено.