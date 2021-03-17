РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 мар. В подмосковных Люберцах будет проведена дополнительная проверка всех образовательных организаций на предмет соответствия паспорту антитеррористической защищенности на этой неделе, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

По данным антитеррористической комиссии Московской области, текущий год начался с кибератак на социальные объекты в городском округе Люберцы. Злоумышленники направляют на адреса электронной почты сообщения о якобы минировании школ, детских садов, железнодорожных станций, банков и так далее.

«Правоохранительными органами каждое такое сообщение воспринимается со всей серьезностью и проверяется со всей тщательностью. К счастью, ни одно из сообщений о минировании не подтвердилось. Практически еженедельные массовые эвакуации учащихся из школ и детских садов создают серьезные проблемы учебному процессу. Вынужденное отвлечение родителей с мест работы в конечном итоге приводит к значительному материальному ущербу и дестабилизирует социально-экономическую ситуацию в регионе», - отметил представитель комиссии.

В настоящее время аппаратом АТК Московской области подготовлены предложения по изменению алгоритма реагирования на анонимные сообщения, которые будут рассмотрены на внеочередном заседании в ближайшее время.

На этой неделе в городском округе Люберцы будет проведена дополнительная проверка всех образовательных организаций на предмет соответствия паспорту антитеррористической защищенности.

Во всех общеобразовательных учреждениях городского округа Люберцы с 16 марта объявлены досрочные каникулы.

«В связи с участившимися анонимными сообщениями и многочисленными обращениями родителей директорам школ рекомендовано объявить досрочные каникулы с 16 марта на количество дней, утвержденных годовым календарным графиком», - сказал сотрудник управления образованием администрации муниципалитета.