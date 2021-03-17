РИАМО - 17 мар. Четыре эстакады построят в рамках второго этапа реконструкции транспортной развязки на пересечении Северного дублера Кутузовского проспекта, Шелепихинской набережной и Третьего транспортного кольца в Пресненском районе в центре столицы, большую часть работ завершат до конца этого года. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

По словам заместителя мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, развязка обеспечит беспрепятственное движение на внутреннее направление ТТК и заезд в деловой центр «Москва-Сити» через 2-й Красногвардейский проезд. Работы пройдут на 9,7 км дорог и включают устройство эстакад и подпорных стен, прокладку инженерных сетей и озеленение прилегающей территории.

«Второй этап строительства охватывает более двух километров дорог и включает возведение четырех эстакад: съезда с Северного дублера Кутузовского проспекта на 1-й Красногвардейский проезд, левоповоротного въезда на Северный дублер Кутузовского проспекта с Шелепихинской набережной, съезда с ТТК на Северный дублер Кутузовского проспекта, а также съезда с Шелепихинской набережной на Северный дублер Кутузовского проспекта», — сказал Бочкарев.

Также планируют построить два подземных пешеходных перехода и дополнительный пролет железнодорожного моста над МЦД. Чтобы не помешать движению на Смоленском направлении МЖД (МЦД-1), его будут возводить методом надвижки.

«Особенность новой вылетной магистрали заключается в плотном прохождении вдоль железной дороги, а в случае с развязкой Северного дублера Кутузовского проспекта и ТТК нашими специалистами запроектировано фактическое накрытие путей Смоленского направления МЖД конструкциями мостовых сооружений», — уточнила гендиректор группы компаний «Моспроект-3» Анна Меркулова.

Интенсивное движение поездов по МЦД-1 удастся сохранить за счет применения метода надвижки, когда пролетное строение возводится рядом и затем в «технологические окна» на железной дороге перемещается в свое постоянное положение.

Работы первого этапа реконструкции развязки на Шелепихинской набережной практически завершены. Туда входила реконструкция Мукомольного и двух проектируемых проездов — № 4571 и № 6680.

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