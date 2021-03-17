РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 мар. В среду малаховская библиотека имени Телешева приглашает жителей принять участие в познавательном квизе «По следам литературных героев», говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«Мероприятие пройдет в режиме онлайн. Начало в 16:00. У люберчан есть прекрасная возможность проверить свои знания в области литературы», - говорится в сообщении.

Присоединиться к интеллектуальной игре можно в социальных сетях библиотеки: https://www.instagram.com/malahovskaya.biblioteka/, https://vk.com/biblioteka_teleshov.