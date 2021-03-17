РИАМО (БАЛАШИХА) - 17 мар. Сотрудники 202-й пожарной и 201-й пожарно-спасательных частей Ногинского территориального управления ГКУ Московской области «Мособлпожспас» и Федеральной противопожарной службы приняли участие в пожарно-тактических учениях на предприятии Linde Gas Rus, расположенном в Балашихе, сообщается на странице Ногинского теруправления ГКУ Московской области «Мособлпожспас» - Балашиха в соцсети «ВКонтакте».

Целью тренировки стало обучение личного состава подразделений Балашихинского пожарно-спасательного гарнизона способам и приемам ведения боевых действий при тушении пожара по повышенному номеру вызова и отработка взаимодействия огнеборцев с различными с инженерно-техническими работниками объекта и специальными службами жизнеобеспечения.

«По легенде учений, в результате технологического процесса в компрессорной установке, размещенной в производственном цеху воздухоразделения произошла утечка и розлив воспламенившегося компрессорного масла объемом 100 литров. Система автоматического пожаротушения не сработала. Помещение вводно-распределительного устройства сильно задымлено», – сказал заместитель начальника территориального управления Александр Квашнев.

Он добавил, что по прибытию к месту пожара, огнеборцы произвели разведку, сформировали три звена газодымозащитной службы, эвакуировали условно пострадавших и оперативно потушили условный пожар.

По его словам, АО Linde Gas Rus – объект повышенной пожарной опасности. При тушении пожаров на подобных предприятиях пожарные должны быть готовы к тому, что условия ведения боевых действий будут сложными и огнеборцы должны научиться действовать в любой нештатной ситуации.

Учения показали, что личный состав Балашихинского пожарно-спасательного гарнизона, задействованный на тренировке, действовал уверенно и слаженно, а администрация и персонал предприятия отработали алгоритм действий в случае возникновения пожара.

«Поставленные учениями задачи были выполнены в полном объеме», – заключил Квашнев.