РИАМО - 17 мар. Пожар произошел в нежилом здании в Раменском городском округе, возгорание тушат 25 человек, сообщается на сайте областного главка МЧС РФ.

По данным СМИ, горит склад на площади 1,2 тыс. кв. м.

«В 09:01 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в нежилом здании в Раменском городском округе, деревня Чулково», — говорится в сообщении.

К тушению привлекли 10 единиц техники и 25 пожарных. Дальнейшая информация о ЧП уточняется.