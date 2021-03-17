РИАМО - 17 мар. Московская область расположилась на втором месте в рейтинге российских регионов-лидеров по числу вакансий, сообщает РИА Новости.

Соответствующий рейтинг представил Роструд.

На первом месте находится Москва, замыкает тройку Красноярский край.

Также в топ-10 регионов по числу вакансий вошли Приморье, Ростовская область, Нижегородская область, Приамурье, Татарстан, Краснодарский край и Санкт-Петербург.

Ранее министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская сообщила, что более 11 тыс жителей региона трудоустроились через областную службу занятости в январе-феврале 2021 года.

По данным на 25 февраля, в региональном банке вакансий имеется 52,1 тыс вакансий, из которых 72,3% – по рабочим профессиям, а 99,3% подразумевают оплату выше величины прожиточного минимума в Подмосковье.

Как вернуться в офис после удаленки без стресса>>