РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 мар. В среду заместитель главы администрации городского округа Люберцы Василий Езерский ответит на вопросы жителей по работе МФЦ во время онлайн-встречи.

«Уважаемые люберчане! В среду проведу встречу с жителями в режиме онлайн по вопросу работы МФЦ в городском округе Люберцы. Начало встречи в 18:30», - сказал Езерский.

Свои вопросы можно направить заранее на электронную почту: obg@lubreg.ru, а также задать по телефону: 8 (495) 503-41-07.

Ссылка на Zoom-конференцию: https://us02web.zoom.us/j/85989858534?pwd=UC9NUTk2UjJORE11SElUTldnbEZvUT09. Идентификатор конференции: 859 8985 8534. Код доступа: 1234.