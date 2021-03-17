РИАМО - 17 мар. Группа злоумышленников избила мужчину в районе Выхино-Жулебино на юго-востоке столицы ночью 15 марта, одного из них полицейские задержали, пострадавший с тяжелыми травмами доставлен в больницу, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.

Полицейские обнаружили перед входом в ресторан по адресу: ул. Маршала Полубоярова, д. 1, избитого мужчину. По оценке врачей, у него открытая черепно-мозговая травма, перелом основания черепа и перелом костей носа.

«Перед входом в ресторан неизвестные руками и ногами нанесли удары в область головы и тела пострадавшего», - сказали в пресс-службе.

На следующий день полицейские задержали одного из злоумышленников. С ним проводятся следственные действия.

Уголовное дело возбуждено по п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Идет розыск других соучастников преступления.

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