РИАМО - 17 мар. С начала 2021 года в теплицах Подмосковья аграрии собрали более 25 тыс тонн овощей, что на 24% больше, чем за аналогичный период в 2019 году, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«С начала текущего года в тепличных хозяйствах Подмосковья вырастили и собрали 25,1 тыс тонн овощей защищенного грунта. Это на 24% больше прошлогодних показателей, когда было собрано 20,2 тыс тонн овощных культур», — сказал исполняющий обязанности главы Минсельхозпрода региона Сергей Воскресенский.

Огурцов собрали порядка 16,3 тыс тонн, томатов – более 8,5 тыс тонн и порядка 327 тонн перца, баклажанов и других овощей.

По словам Воскресенского, средняя отпускная цена производителя за 1 кг огурцов сегодня составляет порядка 148 рублей. Томаты стоят чуть дороже — в среднем 164 рубля за кг.

По сбору овощей лидирует предприятие «Агрокультура Групп» из Каширы. На втором месте идут «Луховицкие овощи». Тройку лидеров замыкает теплица Электростали «Иванисово». Также Воскресенский выделил теплицы Орехово-Зуевского предприятия «Аграрное», компаний из Одинцовского округа «Агроном» и «Матвеевское».