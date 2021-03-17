РИАМО - 17 мар. Около 1,5 тысяч жителей Подмосковья воспользовались услугой смены статуса садового дома на жилой с момента ее появления на региональном портале госуслуг, сообщили в пресс-службе министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Электронная услуга значительно упростила для дачников многие сервисы. После признания дачи жилым помещением заявитель может оформить в нем прописку, платить сниженные коммунальные платежи, обратиться за налоговым вычетом и пользоваться другими льготами», — сказал министр государственного управления, ИТ и связи региона Максим Рымар.

Более того, на жилую недвижимость можно оформить кредит с более низким процентом, чем для нежилой. При продаже статус жилого дома поднимает стоимость.

Решение о признании дома жилым принимает администрация городского округа. Результат придет в личный кабинет не позже, чем через 27 рабочих дней.

Также услуга работает и в обратном направлении — можно сменить статус жилого дома на садовый.

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