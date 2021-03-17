РИАМО - 17 мар. Порядка 7 млрд долларов составил общий объем господдержки предпринимательства в столице с начала пандемии коронавируса, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В период пандемии в городе были введены отсрочки практически по всем налоговым платежам, некоторые отрасли были освобождены от платежей по аренде земельных участков, ввели специальные программы по льготному кредитованию субъектов малого предпринимательства.

«Если сложить общий объем мер поддержки, которые ввело федеральное правительство и правительство города, то получается порядка 7 миллиардов долларов. Почти весь этот объем был использован предпринимателями», - сказал Ефимов в ходе международного онлайн-форума «Covid-19 и экономика: города перед лицом новых глобальных вызовов».

Он отметил, что в результате данных мер зафиксировано минимальное снижение по экономике в целом. В сфере промышленного производства наблюдается рост.

«Почти на 4% за прошлый год выросли реальные заработные платы. В реальном выражении объемы инвестиций выросли почти на 2%. Это, конечно, не те темпы активности, которые наблюдались раньше», - уточнил заммэра.

Он добавил, что в мегаполисе сохранилась инвестиционная активность. Ни один из крупнейших инвестиционных проектов не был приостановлен.

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