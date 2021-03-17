РИАМО - 17 мар. Компанию «Движение» из подмосковных Мытищ привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 300 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе Московского областного управления ФАС России.

«По результатам рассмотрения указанного дела на ООО «Движение» наложен штраф в размере 300 000 рублей», — сказали в пресс-службе.

Административный штраф предусмотрен ч. 2.1 ст. 19.5 КоАП РФ за невыполнение предписания федерального антимонопольного органа в установленный срок.