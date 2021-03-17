РИАМО - 17 мар. Взгляд глаза в глаза, а также резкие движения и громкие звуки могут спровоцировать агрессивное поведение у собаки, сообщили РИАМО кинологи.

Ранее на северо-востоке Москвы немецкая овчарка напала на двухлетнюю девочку. По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело, результаты расследования находятся на контроле прокуратуры.

«У собаки всегда визуальное восприятие. Взгляд глаза в глаза, когда ребенок находится на уровне глаз собаки, это провокация к агрессии. Желательно - если собака без поводка или она бродячая - не допускать такого взгляда, отвести ребенка в сторону, сказать ему не смотреть на животное. Резкие движения ребенка, громкий звук также могут спровоцировать собаку на агрессию», - сказал кинолог Сергей Щербаков.

По его словам, если собака все же проявляет агрессию, то в такой ситуации лучшим решением будет закрыть доступ к своей спине, отойдя вместе с ребенком к стене или столбу.

Руководитель «КЦ Элит» Ирина Милованова отметила, что родителям необходимо научить детей правильно общаться с собаками. Малыши должны понимать, что любая собака может представлять опасность.

«Нужно воспитывать ребенка. Как обычно бывает? Пока ребенок маленький, родители показывают на собаку и говорят: «Смотри какая собачка». Потом ребенок подрастает, а ему запомнилось, что собака хорошая, и ребенок без опасений может подбежать к ней, что спровоцирует животное», - сказала Милованова.

Она отметила, что в целях безопасности родителям следует гулять с детьми в светлое время суток в многолюдных местах.