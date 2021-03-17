РИАМО - 17 мар. С 1 мая в подмосковных Химках запускают речные трамваи по каналу имени Москвы, будет две схемы движения, сообщил глава Химок Дмитрий Волошин.

«С 8:00 до 10:00 и с 18:00 до 20:00 теплоходы будут курсировать по кольцевому маршруту между причалами «Маяк», «Эко-берег», «Химки». На речном трамвае добраться с одного берега на другой можно будет всего за пять минут», — написал Волошин в Instagram.

Он добавил, что второй маршрут будет работать с 10:00 до 21:00. Трамваи будут курсировать от ЖК «Маяк», делать промежуточные остановки у причалов «Эко-берег», «Химки» и «Захарково» и доплывать до Северного речного вокзала в столице. Время в пути составит порядка 35 минут.

Будут курсировать 5 теплоходов. Интервалы движения составят 15 минут. На каждом теплоходе смогут совершить поездки 200 человек. Всего в день речные трамваи смогут перевозить свыше 8 тысяч человек. При этом два теплохода будут в резерве.

По Химкам стоимость проезда составит 50 рублей наличными и 37 рублей по карте «Тройка». Стоимость поездки до Северного речного вокзала составит 250 рублей. Кроме того, будет действовать безлимитный билет на день, он будет стоить 600 рублей. Дети до 6 лет смогут прокатиться на теплоходе бесплатно, дети до 12 лет получат скидку в 50%.