РИАМО - 17 мар. В Москве наблюдается рост потребительского спроса как по итогам прошлого года, так и по итогам первых месяцев 2021-го года, этого удается достичь благодаря интернет-торговле, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Онлайн-торговля отчасти заместила традиционные форматы приобретения товаров, уточнил Ефимов.

«В апреле-мае (2020 года - ред.) мы видели резкое снижение потребительской активности. По итогам года видим рост объема предприятий торговли по полному кругу на 15%. Это существенно превышает темпы роста инфляции. Положительную динамику мы видим и в этом году, за февраль мы превысили (показатели - ред.)», — сказал Ефимов в ходе международного онлайн-форума «Covid-19 и экономика: города перед лицом новых глобальных вызовов».

По его словам, за февраль обороты торговли выросли более чем на 20% и в ежедневном выражении превысили триллион рублей, что является для российской столицы рекордом.

Ефимов подчеркнул, что важную роль в этом сыграла именно интернет-торговля.

«Посещаемость торговых центров сократилась в среднем на 25-30%. Но интернет-торговля полностью заместила выпадение по торговым центрам», — резюмировал заммэра.