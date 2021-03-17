РИАМО - 17 мар. Специалисты «Мосприроды» обнаружили редкую птицу – водяного пастушка – в природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино» на юго-востоке города, он остался на зимовку в Москве, сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

«Водяной пастушок вольготно гуляет в природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино», несмотря на то, что обычно это скрытная птица, ведущая преимущественно ночной образ жизни. В столице эти пернатые встречаются нечасто, в основном в период миграций. Остаются на зимовку они крайне редко, если сочтут условия обитания подходящими», — сказали в пресс-службе.

Самцы и самки имеют одинаковый окрас и только немного отличаются по размеру, поэтому пол обнаруженной птицы определить не удалось.

Водяной пастушок – это околоводная птица отряда журавлеобразных, но размером с перепела. Среди пастушковых, обитающих в Москве, у него самый длинный клюв. Птица питается насекомыми и водными беспозвоночными, а в холодное время — водными растениями.

Период размножения у водяных пастушков начинается, когда полностью сойдет снег. Свое гнездо водяной пастушок строит на прошлогодних стеблях тростника или на болотистых кочках. Гнездо тщательно маскируется со всех сторон и иногда даже сверху. Внутрь ведет незаметный лаз, которым пользуются птицы. Они ревностно защищают свое жилище от других пернатых.