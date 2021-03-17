РИАМО - 17 мар. Подразделения ФНС РФ массово направляют россиянам письма, где сообщается, что служба располагает данными об их операциях в заграничных странах, также инициируются проверки, пишет газета «Известия».

«Активность ФНС связана с поступлением в ее распоряжение и обработкой массива данных от заграничных фискальных органов об активах и операциях россиян», — говорится в материале.

По данным издания, в основном приходят два типа писем. Первый касается не уплаченных в России налогов по доходам за границей, второй — нарушений валютного законодательства.

В частности, инспекция просит детализировать информацию по счетам, указать суммы остатков и поступлений по ним. Другими словами, ФНС требует пояснить происхождение активов. Кроме того, специалисты ведомства выясняют, по какой причине не были уплачены налоги.

По данным источника газеты, в ряде случаев налоговая в неформальном порядке предлагает заплатить НДФЛ в процентах от остатка на счете. Некоторые граждане идут на такой шаг, хотя это расходится с действующим российским законодательством.