РИАМО - 17 мар. В городском округе Дзержинский нарушили порядок проведения аукциона на оказание услуг по техническому обслуживанию зданий и помещений местной больницы, сообщает пресс-служба управления ФАС России по Московской области.

Ведомство рассмотрело жалобу ООО «Латек» на действия учреждения «Дзержинская городская больница» при проведении электронного аукциона на оказание услуг по техобслуживанию зданий и помещений, в том числе коммуникационных систем и энергообеспечения, в ГБУЗ Московской области «Дзержинская ГБ».

«Комиссия по осуществлению закупок больницы неправомерно отказала в допуске к участию в электронном аукционе заявке участника закупки», — сообщили в пресс-службе.

УФАС пришло к выводу о неправомерности действий комиссии и выдало учреждению обязательное для исполнения предписание об устранении нарушений.