РИАМО - 17 мар. 20 марта с 10:00 до 20:00 в столичных культурных центрах и библиотеках пройдет день открытых дверей, для посетителей подготовили спектакли, лекции и занятия, сообщает пресс-служба департамента культуры Москвы.

«День открытых дверей пройдет в 76 культурных центрах и 130 библиотеках. Мы проводим его уже в пятый раз и собираемся развивать эту практику. Принято решение, что такие ознакомительные дни будут организовываться дважды в год: перед 1 сентября и в конце марта», — сказала заммэра Москвы – глава аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Она отметила, что весной москвичи смогут записаться на понравившиеся занятия в учреждениях культуры, которые не обязательно посещать именно с начала учебного года.

По ее словам, городские библиотеки присоединились к данной акции впервые. Им тоже есть что показать жителям столицы, ведь на сегодняшний день там можно не только взять книгу или периодику, но также еще посетить мастер-классы, лекции, чтения, спектакли.

Так, в библиотеке-читальне имени И.С. Тургенева (Бобров переулок, дом 6, строение 1) прочитают лекцию «Таинственная Прага: путешествия во времена императора Рудольфа II» из цикла «Путеводитель по искусству». Начало в 13:00.

В 14:00 в библиотеке-читальне имени А.С. Пушкина (улица Спартаковская, дом 9, строение 3) проведут экскурсию по особняку, в котором с 1912 года находится культурное учреждение. Квест «Хранители» о тонкостях профессии библиотекаря стартует в 15:00 в Центральной городской молодежной библиотеке имени М.А. Светлова (Большой Тишинский переулок, дом 24)

Арт-кластер «Восток» (улица Мартеновская, дом 7) проведет тематическое занятие «Бумажная мода», в рамках которого можно будет сделать костюм из бумаги, а затем пройдет конкурс-дефиле. Начало в 13:00.

Спектакль «Такая тоска, такая нежность» по мотивам рассказов драматурга Александра Вампилова начнется в 17:00 в клубе «Феникс» (улица Живописная, дом 30, корпус 2).