РИАМО - 17 мар. Уровень безработицы в Москве составляет меньше 1%, трудоустроены около 7,4 млн человек, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В пике у нас была безработица около 3%. <...> На сегодняшний момент безработица ниже 1%. В терминах экономки безработица у нас отсутствует», - сказал Ефимов на Международном онлайн-форуме «Covid-19 vs экономика: города перед лицом новых глобальных вызовов».

Он отметил, что общая занятость в столице составляет 7,3-7,4 млн человек.

Ранее Ефимов рассказал, что столичный рынок труда восстановился со спадом пандемии коронавируса, в настоящее время количество вакансий в городе превышает количество предложений рабочей силы.

Что почитать, пока ищешь работу: бизнес‑литература для востребованных специалистов>>