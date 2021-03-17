РИАМО - 17 мар. Участок в поселке Щаповское планируют выставить на торги, на нем можно будет разместить объект индивидуального жилищного строительства (ИЖС), сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

Соответствующие изменения в правила землепользования и застройки внесли по решению рабочей группы Градостроительно-земельной комиссии Москвы по вопросам градостроительной деятельности, возглавляемой заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андреем Бочкаревым.

«В настоящее время рассматриваемый участок свободен от застройки, к нему имеется подъездная дорога», - сказали в пресс-службе.

По словам председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, после внесения изменений в ПЗЗ участок может быть выставлен на торги с целью размещения объекта индивидуального жилищного строительства (ИЖС) суммарной площадью более 520 кв. метров.

Участок находится по адресу: пос. Щаповское, д. Троицкое, Речная ул., уч. 11.