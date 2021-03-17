РИАМО - 17 мар. Орнитарий в столичных «Сокольниках» начал принимать птенцов, которые из-за неопытности получили травмы во время перелета, сообщил РИАМО руководитель орнитария Вадим Мишин.

«К нам начали доставлять тех птиц, которые улетают. От нас сейчас улетают клесты-сосновики, и молодые неопытные клестята попадают в разные истории, разгоняются и врезаются куда-нибудь, получают травмы. Сейчас молодежь тянется на север, лихачат, у них азарт», - сказал Мишин.

Он добавил, что в настоящее время в орнитарии выхаживают двух травмированных молодых клестов. Один из них повредил крыло и больше не сможет летать на дальние расстояния. Поэтому пернатый останется на попечении в «Сокольниках».

По словам Мишина, вторая птица получила незначительное сотрясение мозга. После лечения птенца отпустят на волю.