РИАМО - 17 мар. Первые весенние птицы начали возвращаться в Московский регион с юга, в Москве и Подмосковье уже можно увидеть грачей и ушастых сов, скоро прилетят жаворонки и трясогузки, сообщил РИАМО руководитель орнитария в столичных «Сокольниках» Вадим Мишин.

«К нам уже потянулись первые грачи. Уже подтягивается часть ушастых сов. Часть из них оставалась в Московском регионе, а те, которые улетали, уже начинают возвращаться. Они, конечно, прилетают не строем, а по одиночке. Канюков также уже можно увидеть», - сказал Мишин.

Он добавил, что в ближайшее время прилетят жаворонки и трясогузки, это произойдет к началу апреля, после ожидается массовый прилет всех певчих птиц.

Ранее столичные орнитологи заметили в парке «Битцевский лес» скворцов. Также экологи отмечали такие признаки наступления весны, как пение синиц и дробь дятлов. Воробьи и вороны занялись строительством гнезд.