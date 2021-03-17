РИАМО - 17 мар. В феврале в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК» было оформлено почти 257 тысяч проездных документов, что на 32% больше, чем за аналогичный период 2020 года, сообщили РИАМО в пресс-службе ЦППК.

«ЦППК постоянно совершенствует приложение, чтобы сделать его максимально удобным и функциональным с учетом пожеланий пользователей. В феврале было выпущено обновление, благодаря которому у пассажиров появилась возможность оформлять проездные документы на фирменные экспрессы с местами в самом приложении без перехода по внешней ссылке», — сказали в пресс-службе.

Помимо этого, в рамках одной сессии можно приобрести одновременно до четырех билетов.

Также по запросам пользователей была введена услуга по возврату приобретенных билетов на фирменные экспрессы, если планы вдруг изменились. Компания стала первой, кто отменил необходимость предоставления паспортных данных при покупке электронных билетов без предоставления места.

В мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК» доступно оформление разовых билетов на электропоезда для проезда от ряда станций всех направлений МЖД.