РИАМО - 17 мар. Подмосковные полицейские пресекли деятельность нарколаборатории в Талдоме, задержан 27-летний москвич, наладивший весь цикл производства мефедрона, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Московской области.

В ходе обысков в жилом доме оперативники нашли пакет с мефедроном массой 800 г. Кроме того, в гараже на придомовой территории полицейские обнаружили подпольную нарколабораторию.

«Задержанный пояснил, что наладил весь цикл производства наркотиков, которые потом сбывал бесконтактным способом на территории близлежащих городских округов», — сказала начальник пресс-службы областного главка МВД России Татьяна Петрова.

По итогам изъято около 10 килограммов запрещенных веществ, а также канистры с химическими реактивами и различное лабораторное оборудование. Возбуждено уголовное дело, мужчину заключили под стражу.