РИАМО - 17 мар. В середине 2021 года начнется переселение москвичей по программе реновации в новый дом в районе Перово, новостройка была введена в эксплуатацию в феврале, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

«В новостройку на 2-й Владимирской улице, д. 30, в середине этого года начнут переселение более 140 семей, проживающих в соседних пятиэтажках №№30, корпус 1, и 28, корпус 1», – сказал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Дом был введен в эксплуатацию в феврале. Его построили по индивидуальному проекту. В новостройке 160 квартир. Там выполнена улучшенная отделка, во дворах возле дома разместили места для отдыха и игровые площадки, территорию благоустроили.

Этот дом станет вторым в Перове, который передадут под заселение за последние полгода, после дома на Зеленом проспекте. Всего в районе по программе реновации планируют расселить и снести 196 домов. Подобрано 15 стартовых площадок.

Всего в Москве по программе реновации планируют расселить свыше 350 тыс. квартир.