РИАМО - 17 мар. В рамках развития в Москве новой транспортной концепции «Мобильность как услуга» (MaaS) Сбербанк открыл финансирование компании «Контрол лизинг» на сумму 400 млн рублей для приобретения к лету 17,5 тыс. городских электросамокатов, сообщили РИАМО в пресс-службе Московского банка Сбербанка.

«Быстрый и экологичный вид транспорта будет доступен москвичам и жителям крупных городов России по модели кикшеринга (поминутная аренда) в приложениях «СитиМобил» (входит в экосистему Сбера) и Urent», - отметили в пресс-службе.

Концепция MaaS заключается в том, чтобы составить для горожанина оптимальный маршрут передвижения с использованием различных видов транспорта: метро, автобус, трамвай, такси, каршеринг, прокатный велосипед и электросамокат. Последние позволяют быстро добраться до места назначения от ближайшей станции метро или остановки общественного транспорта.

Как отметил вице-президент Сбербанка – председатель Московского банка Вячеслав Цыбульников, Сбербанк и компании его экосистемы предлагают жителям и гостям Москвы современные цифровые сервисы в самых разных сферах деятельности – от доставки продуктов до отправки посылок, от онлайн-кинотеатра до телемедицины.

«Для быстрого и комфортного передвижения по городу мы создали единую мобильную платформу, с помощью которой можно эффективно спланировать и организовать поездку на разных видах городского транспорта с учетом ее продолжительности и стоимости», - добавил Цыбульников.

Ранее московские власти сообщили, что в прошлом году популярность городских электросамокатов выросла в пять раз. На них совершили около 2 миллионов поездок. Количество самокатов выросло в два раза — до 6 тысяч.