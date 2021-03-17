РИАМО - 17 мар. Утвержден предмет охраны главного корпуса Московского педагогического государственного университета, здание уже обладает статусом объекта культурного наследия федерального значения, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Предмет охраны - это перечень элементов строения, которые формируют его уникальный исторический облик.

«Здание Московских высших женских курсов было построено в стиле неоклассицизм в начале ХХ века по проекту академика архитектуры Сергея Соловьева. Здание обладает большой архитектурной ценностью. Фасады и интерьеры богато украшены лепным декором, а угол дома подчеркнут изящной ротондой, увенчанной куполом», — сказал глава департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Эксперты признали ценность убранства фасадов. Это веерные замковые камни с маскаронами сатиров, которыми украшены оконные проемы, классический карниз с медальонами, барельефный фриз с изображением античных сцен, связанных с темой науки и образования, а также цветочные розетки и гирлянды.

Специалисты также отметили и планировку интерьеров 1910-х годов. Это три аудитории в форме трапеции с амфитеатром и двумя ярусами балконов, главный овальный входной вестибюль с колоннами и обходной галереей, ряд классов, размещенных на первом и третьем этажах вдоль уличных фасадов здания.