РИАМО - 17 мар. Благодаря внесению изменений в правила землепользования и застройки магазин в Батайском проезде, 25, можно будет реконструировать, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Соответствующее решение приняла рабочая группа Градостроительно-земельной комиссии Москвы по вопросам градостроительной деятельности, которую возглавляет заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«На земельном участке ориентировочной площадью 0,05 га в настоящее время расположено малогабаритное здание магазина площадью 271 кв. м», — говорится в сообщении.

По словам председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, на этой территории можно будет разместить объект торгово-бытового назначения суммарной площадью более 900 кв. м.

Это позволит повысить качество и доступность услуг для жителей Марьина.