РИАМО - 17 мар. С 9 по 12 марта комитет по конкурентной политике Московской области опубликовал 10 закупок в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщили РИАМО в пресс-службе ведомства.

В том числе были опубликованы три закупки на капремонт детского сада, школы и Дома культуры, две закупки на реконструкцию водозаборных узлов, а также закупка на строительство детской больницы и закупка на экологическую реабилитацию русла реки.

В пресс-службе добавили, что с 9 по 12 марта в Подмосковье состоялись торги по аренде земельных участков и имущества, участие в которых приняли 47 человек. При этом в торгах по аренде участков участвовали 34 человека, в электронных аукционах по аренде имущества - 13 человек.

Участие в электронных имущественных торгах в Подмосковье позволяет приобрести земельный участок и другую недвижимость по выгодной цене в инвестиционно привлекательном регионе.

Посмотреть все объекты недвижимости и земельные участки в Подмосковье, доступные для продажи и аренды, можно на Едином портале торгов Московской области: https://torgi.mosreg.ru/#/.