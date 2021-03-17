РИАМО - 17 мар. Посетить музыкально-поэтический концерт, чтение стихов Пушкина и познавательную лекцию можно будет на ВДНХ 21 марта в рамках празднования Всемирного дня поэзии, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Большинство мероприятий в этот день будут бесплатны, но на некоторые потребуется предварительная регистрация.

«21 марта в 15:00 в центре славянской письменности «Слово» состоится лекция «Истоки русской словесности: как европейская поэзия повлияла на русских авторов». Ее прочтет доцент школы филологии факультета гуманитарных наук Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Михаил Свердлов», — говорится в сообщении.

На лекции слушатели смогут узнать о том, какие поэта из Европы вдохновляли Пушкина, Лермонтова, Тютчева и других знаменитых русских поэтов.

В это же время в павильоне «Книги» начнется музыкально-поэтический концерт «То было раннею весной…», организованный ВДНХ при поддержке Государственного музейно-выставочного центра «Росизо».

На сцене можно будет увидеть студентов музыкальных вузов, лауреатов всероссийских и международных вокальных конкурсов. Под аккомпанемент фортепиано и скрипки они исполнят лирические романсы Петра Чайковского, Сергея Рахманинова и Николая Римского-Корсакова.

В павильоне «Робостанция» 21 марта с 11:00 до 20:00 пройдет чтение стихов Александра Пушкина. Декламировать их будет роботизированная копия знаменитого поэта голосами известных артистов ― Михаила Казакова, Олега Даля и Сергея Юрского. Посетители, например, услышат стихи «Анчар», «На холмах Грузии», «Простишь ли мне ревнивые мечты», «Зима», «Зимнее утро» и другие.