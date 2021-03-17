РИАМО - 17 мар. Бывший сотрудник органов госбезопасности и президент «Фонда содействия безопасности» (ООО «ФСБ») Андрей Першин арестован в Москве на 2 месяца по делу об особо крупном мошенничестве, пишет газета «Коммерсант».

Першин пытался получить у предпринимателя 24 млн руб. за решение несуществующих проблем, связанных с уголовным делом в отношении бизнесмена.

«Основанием для возбуждения дела послужило заявление в правоохранительные органы Сергея Мелина, гендиректора ООО «Лагуна» — компании, которая занимается управлением недвижимостью», — говорится в материале.

Першин заявил Мелину, что полиция якобы собирается провести в отношении него проверку по факту мошенничества с землей, после чего возбудит дело о хищении и доведет его до суда. При этом Першин сослался на свои «источники» и пытался убедить коммерсанта в достоверности сведений.

Бизнесмен не поверил словам экс-сотрудника госбезопасности и обратился в ФСБ. Оперативники задержали Першина после получения первого транша в размере 100 тыс. руб. Сам Першин заявил, что его оговорили, а он действовал в рамках законодательства.