РИАМО - 17 мар. Счетная палата РФ предупредила, что в стране может начаться новый топливный кризис, сравнимый по масштабам с 2018-м годом, сообщает РИА Новости.

Соответствующие данные приводятся в докладе палаты за минувший год. В мае 2018 года рост цен на топливо вынудил российские власти принять ряд экстренных мер для стабилизации ситуации.

«В настоящее время отмечаются риски повторения роста розничных цен на топливо и как следствие — возникновение социальной напряженности», — отмечают аудиторы.

В Минэнерго России заявили, что уже приняли ряд мер для сдерживания роста розничных цен на бензин и дизельное топливо. Кроме того, принят ряд шагов для обеспечения топливом регионов и доходности автозаправочных станций.

В ведомстве подчеркнули, что важную роль в регулировании цен играет разработанный три года назад демпферный механизм. Именно он минимизирует эффект от колебания мировых цен на нефть на стоимость бензина в стране.

Цены на топливо в 2020 году были в рамках инфляции. К примеру, стоимость АИ-92 выросла только на 2,2-2,5% при инфляции 4,9%.