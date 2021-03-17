РИАМО - 17 мар. Студенты столичных вузов прошли в основную часть турнира Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности, всего к участию приглашены 148 команд со всей страны, 8 из них представляют городские вузы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Среди них — студенты Финансового университета при правительстве Российской Федерации, Московского городского университета управления правительства Москвы, Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана, Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации», - говорится в сообщении.

Всероссийский чемпионат по финансовой грамотности проводится в стране второй раз. В этом году отборочные турниры начались в январе. Главная цель конкурса — повышение уровня финансовой грамотности школьников и студентов, а также развитие их командных и управленческих качеств.

Турнир проводится в онлайн-формате. За звание чемпионов России по финансовой грамотности борются команды 4 возрастных категорий: ученики 6–8-х классов, 9–11-х классов, студенты колледжей и вузов.

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