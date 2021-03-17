РИАМО - 17 мар. Конкуренция на приобретение в аренду или собственность земельных участков в Подмосковье растет и в среднем достигает четырех претендентов на лот, сообщили РИАМО в пресс-службе комитета по конкурентной политике Московской области.

«Однако по наиболее привлекательным участкам и объектам недвижимости конкуренция увеличивается. Например, за земельный участок под строительство жилого дома в Домодедове боролись 34 человека», - добавили в пресс-службе.

На прошлой неделе в Подмосковье прошли семь аукционов по аренде и продаже имущества и аренде земельных участков. Торги проводятся еженедельно и заранее публикуются на общедоступном Едином портале торгов Московской области.

Так, в настоящий момент выставлен на аукцион земельный участок площадью 1500 кв. м на землях под индивидуальное жилищное строительство в Луховицах. Ознакомиться с другими лотами можно на портале: https://torgi.mosreg.ru/#/.

Оформить права на недвижимость в других регионах можно в 30 МФЦ Подмосковья>>