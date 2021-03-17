РИАМО - 17 мар. Бутырская межрайонная прокуратура начала проверку по факту избиения 5-летнего мальчика, по словам его матери, она сама нанесла ребенку повреждения, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

«По предварительной информации, 16 марта 2021 года у пятилетнего мальчика воспитателем дошкольной образовательной организации, расположенной в районе Отрадное Москвы, обнаружены множественные телесные повреждения», — говорится в сообщении.

Ребенка доставили в больницу. По словам матери мальчика, это она избила ребенка.

Во время проверки установят все обстоятельства произошедшего, оценят соблюдение требований законодательства о несовершеннолетних и исполнение родителями своих обязанностей по воспитанию детей.