РИАМО - 17 мар. В жилом доме, построенном в 1959 году в Пресненском районе столицы, проведут капитальный ремонт, специалисты заменят ряд коммуникаций, а также обновят фасад и кровлю, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Основные работы в рамках капремонта будут включать обновление фасада, кровли и блок внутренних работ, в том числе на чердаке и в подвале, а также замену и модернизацию ряда коммуникаций», — сказала глава Мосгосэкспертизы Анна Яковлева.

Снаружи стены здания и цоколь очистят и обработают антисептиком. Штукатурный слой обновят и выполнят окраску.

Также специалисты заменят оконные отливы, обновят площадку входа в здание, установят новые флагодержатели и систему наружного водостока. Помимо этого, запланирована замена окон в подъездах и в подвале, монтаж входных дверных блоков, а также подвальных и тамбурных дверей.

В подъездах заменят полы на лестничных клетках, междуэтажных площадках и в тамбурах. Стены отремонтируют, окрасят и частично облицуют керамической плиткой. Также в доме обновят инженерные коммуникации.